Лучшие места на концерте открытия «Славянского базара в Витебске» подорожали на 5%
Билеты на гала-концерт открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске» будут стоить дороже, чем прошлом году.
Цены на места практически во всех секторах Летнего амфитеатра на концерт открытия, который пройдет 14 июля, по сравнению с прошлогодними, выросли на 5-5,5 процентов.
Прежней осталась только цена билетов на места с самым неудобным обзором в части 1, 4, 5 и всем 8 секторе.
Таким образом, самый дешевый билет на гала-концерт открытия, который обычно посещает Александр Лукашенко, обойдется в 60 рублей, а самый дорогой — 210 рублей. В пересчете по актуальному курсу Нацбанка это составит примерно 23,5 и 82,5 доллара.
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