Лучшие места на концерте открытия «Славянского базара в Витебске» подорожали на 5%

ННВ • 29/5/22 19:55 • Культура

Билеты на гала-концерт открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске» будут стоить дороже, чем прошлом году.



Цены на места практически во всех секторах Летнего амфитеатра на концерт открытия, который пройдет 14 июля, по сравнению с прошлогодними, выросли на 5-5,5 процентов.

Прежней осталась только цена билетов на места с самым неудобным обзором в части 1, 4, 5 и всем 8 секторе.

Таким образом, самый дешевый билет на гала-концерт открытия, который обычно посещает Александр Лукашенко, обойдется в 60 рублей, а самый дорогой — 210 рублей. В пересчете по актуальному курсу Нацбанка это составит примерно 23,5 и 82,5 доллара.