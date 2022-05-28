На «Славянском базаре» откроют именную Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры»?

Сяржук Серабро • 28/5/22 15:09 • Культура

Центр культуры «Витебск» уже разместил заказ на новую плиту для Площади звезд «Славянского базара». «ННВ» попробовали решить кроссворд и угадать имя очередного лауреата.



Как обычно, на эскизе плиты имя лауреата премии «Через искусство — к миру и взаимопониманию», которую на фестивале в Витебске вручает Александр Лукашенко, «забито» буквой «А». Однако, подсчитав количество букв в имени и фамилии, не очень трудно подобрать кандидата на именную звезду из списка участников гала-концерта открытия.

На этот раз это оказалось еще проще, так как текст на плите гораздо длиннее, чем в предыдущие годы. По мнению редакции «ННВ» в эту «кроссвордную сетку» идеально ложится надпись «Анатолий Ярмоленко и Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль «Сябры».

Гранитную плиту по условиям закупки из одного источника должны изготовить до 30 июня. Обойдется она бюджету в 8900 рублей, что по текущему курсу Нацбанка составляет 3500 долларов.

Напомним, что стоимость изготовления именной звезды Николая Баскова в 2021 году составляла 5600 рублей, а Филиппа Киркорова в 2020 году — 5400 рублей, что тогда равнялось примерно 2215 долларам.

В прошлом году Анатолий Ярмоленко возглавлял жюри эстрадного конкурса «Витебск».