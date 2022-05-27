Витебский горисполком зовет льготников строить жилье

ННВ • 27/5/22 13:26 • Эканоміка

Витебский горисполком приглашает льготников построить жилье.



Согласно объявлению, размешенному на официальном сайте мэрии, для строительства жилья приглашаются льготники, состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Витебском горисполкоме.

О строительстве какого дома идет речь, и на каких условиях — не уточняется. Заинтересованным необходимо обращаться в отдел жилищной политики горисполкома: кабинет №102, телефон 8 (212) 43-62-74.