В Витебске за распространение наркотиков задержали таксиста

• 27/5/22 15:54 • Крымінал

Почти 34 грамма мефедрона обнаружили у одного из витебских таксистов.
Наручники, арест, задержание. Фото pixabay.com

47-летний водитель такси был задержан в рамках проведения международной специальной антинаркотической операции силовиками областного управления и Первомайского РОВД.

Во время личного обыска, осмотра автомобиля и других местах Витебска милиция нашла около 34 граммов особо опасного психотропного вещества – мефедрона, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

По версии силовиков, таксист собирался реализовать эти наркотики через закладки, которые оборудовал на территории Витебска.

            
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