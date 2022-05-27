В Витебске за распространение наркотиков задержали таксиста
Почти 34 грамма мефедрона обнаружили у одного из витебских таксистов.
47-летний водитель такси был задержан в рамках проведения международной специальной антинаркотической операции силовиками областного управления и Первомайского РОВД.
Во время личного обыска, осмотра автомобиля и других местах Витебска милиция нашла около 34 граммов особо опасного психотропного вещества – мефедрона, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
По версии силовиков, таксист собирался реализовать эти наркотики через закладки, которые оборудовал на территории Витебска.
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