В Витебске остаётся 8 пляжей, где разрешено отдыхать, в области таких мест стало меньше

ННВ • 27/5/22 15:18 • Турызм

Узнали, где на Витебщине официально разрешено отдыхать у водоемов этим летом — число пляжей в регионе опять сократилось, теперь их только 76.



Официально список обустроенных пляжей теперь называется перечнем мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма Витебской области, утвержденный решениями местных исполнительных и распорядительных органов к летнему сезону 2022 года и размешен на сайте Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В Витебске количество официальных пляжей остается стабильных, это следующие 8 мест в городе:

Как и в прежнем году в самом Витебске оборудованными считаются 8 пляжей, это:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии ГУ «Центр культуры Витебск», река Двина (пляж) в Мазурино;

Район водозабора № 1, река Двина;

Парк 1000-летия, искусственный водоем;

Район моста имени Блохина, река Двина;

Парк Победителей, река Двина;

Парк Фрунзе, река Витьба;

Река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова);

Сокольники (в районе котельной «Южная»), искусственный водоем.

Кроме этого добавляется один пляж в Витебском районе — озеро Сосно у деревни Должа. Также только один пляж в Докшицком районе.

В лидерах же по количеству пляжей Верхнедвинский (10), Глубокский (9) и Браславский (5) районы. Кроме того, в Браславском районе оборудовано 78 туристических стоянок на территории Национального парка «Браславские озера».

К сожалению, в этом году опубликованный список не включает информации о том, сколько оборудовано туалетов и мест сбора мусора на официальных пляжах.

Следует отметить, что количество хоть как-то оборудованных мест для отдыха у воды за последние четыре года сократилось со 101 в 2018 году до 76 в этом, то есть практически на четверть.