В 5 раз выросла безработица в Бешенковичском районе

Сяржук Серабро • 27/5/22 19:18 • Эканоміка

Всего за месяц официальный уровень зарегистрированной безработицы в Бешенковичском районе вырос сразу в 5 раз.



По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета на конец апреля в районе числилось 65 безработных и уровень

Зарегистрированной безработицы составлял 1,1%.

По сравнению с мартом количество безработных в Бешенковичском районе выросло ровно в 5 раз, а по сравнению с апрелем 2021 года — в 2,4 раза.

Самый низкий уровень безработицы согласно официальной статистике в Миорском районе — 0,05%, там на конец апреля было только 4 безработных, что на 33,3 меньше, чем в марте.