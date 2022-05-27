В 5 раз выросла безработица в Бешенковичском районе
Всего за месяц официальный уровень зарегистрированной безработицы в Бешенковичском районе вырос сразу в 5 раз.
По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета на конец апреля в районе числилось 65 безработных и уровень
Зарегистрированной безработицы составлял 1,1%.
По сравнению с мартом количество безработных в Бешенковичском районе выросло ровно в 5 раз, а по сравнению с апрелем 2021 года — в 2,4 раза.
Самый низкий уровень безработицы согласно официальной статистике в Миорском районе — 0,05%, там на конец апреля было только 4 безработных, что на 33,3 меньше, чем в марте.
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