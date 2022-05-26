Редкого жука обнаружили в Березинском заповеднике

• 26/5/22 16:25 • Экалогія

Занесенного в Красную книгу Беларуси жука обнаружили на территории Березинского биосферного заповедника, это рогачик скромный.
Рогачик скромный. Фото Laisverobotams / wikimedia.org

Новые местообитания охраняемого этого вида жесткокрылых выявлены в ходе исследований насекомых энтомологами ГНПО «НПЦ Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» (научный сотрудник С.В. Салук) и ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (старший научный сотрудник А.О. Лукашук), сообщает сайт заповедника.

Рогачик скромный (берёзовый рогачик или берёзовый усач) в лесных экосистемах является важным элементом разложения мертвой древесины ели, дуба, березы и граба, пораженных бурыми и светлыми гнилями. Присутствие этого жука характерно для одной из стадий разложения крупного древесного материала (т.н. луканидная стадия разрушения), когда древесина легко слоится и распадается на фрагменты. Рогачик скромный также выступает биоиндикатором ценных лесных биотопов.

Рогачик скромный. Фото www.berezinsky.by

Кроме Красной книги Беларуси жтот редкий жук включен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Европейский список охраняемых сапроксильных видов, а также Красные книги Латвии, Литвы и Польши.

            
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