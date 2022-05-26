Еще -800 коров — стадо Витебщины сократилось до рекордного минимума

Сяржук Серабро • 26/5/22 17:21 • Эканоміка

До 184 900 голов сократилось коровье стадо в Витебской области — побит негативный рекорд 2019 года.



За апрель в регионе стало на 800 буренок меньше, сначала года же коровье поголовье Витебщины сократилось на 3300 животных. Таким образом, в среднем каждый месяц областное стадо сокращается на 825 коров.

В результате к маю Витебская область установила новый отрицательный рекорд — в сельскохозяйственных организациях осталось всего 184 900 коров. До этого минимум был зафиксирован в 2019 году, когда в октябре коровье стадо насчитывало 185 600 голов.

Количество крупного в регионе рогатого скота также заметно упало. Если на 1 апреля насчитывалось 529 700 голов КРС, то к 1 мая их осталось 524 500 — минус 5200 животных.

Сельскохозяйственные организации Витебской области в апреле надоили 55 100 тонн молока, это меньше, чем год назад на 6,4%. При этом задолженность за сданное молоко перед населением составляет 380 000 рублей.

К маю у хозяйств области оставалось в запасах 308 900 тонн кормов, что составляет 71,6% от прошлогоднего уровня. За апрель они расходовали 133 100 тонн.