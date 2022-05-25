Скоро в Витебске проведут еще один субботник

ННВ • 25/5/22 13:31 • Падзеі

Городской субботник пройдет в Витебске 11 июня — за пару недель до празднования Дня города.



Не смотря на то, что недавно в областном центре проходил общереспубликанский субботник, городские власти решили провести еще один, для того чтобы достойно подготовить Витебск к празднованию Дня города и проведению очередного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Районным администрациям и руководителям организаций всех форм собственности, учебных заведений, командирам воинских частей и подразделений на территории города мэрией поручено организовать работу по наведению порядка на собственных и прилегающих, а также закрепленных территориях, сообщает сайт горисполкома.

Деньги, которые будут заработаны в день субботника, в том числе на рабочих местах, нужно перечислить на специальный счет. Они будут использованы для ремонта, реконструкции, реставрации, восстановления историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, благоустройство, приобретение и ремонт малых архитектурных форм, озеленение, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и развитие Витебска.