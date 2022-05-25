Продать часть минометной мины на «Куфар» пытается житель Витебска

• 25/5/22 12:27 • Здарэнні

Витеблянин выставил на продажу на площадке объявлений «Куфар» часть от минометной мины.
Продать часть минометной мины на «Куфар» пытается житель Витебска

Столь неординарный лот он разместил в категории «Антиквариат» как «вещь для поделок». Судя по фото, это хвостовая часть со стабилизатором от немецкой 120-миллиметровой минометной мины.

За кусок ржавого «эха войны» предприимчивый житель Витебска хочет выручить 10 рублей.

Продать часть минометной мины на «Куфар» пытается житель Витебска

Между тем, согласно правилам площадки, продавать продукцию военного назначения, боеприпасы, средства активной защиты и все виды оружия, а также конструктивно сходные с оружием изделия запрещено.

            
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