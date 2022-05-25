Продать часть минометной мины на «Куфар» пытается житель Витебска

ННВ • 25/5/22 12:27 • Здарэнні

Витеблянин выставил на продажу на площадке объявлений «Куфар» часть от минометной мины.



Столь неординарный лот он разместил в категории «Антиквариат» как «вещь для поделок». Судя по фото, это хвостовая часть со стабилизатором от немецкой 120-миллиметровой минометной мины.

За кусок ржавого «эха войны» предприимчивый житель Витебска хочет выручить 10 рублей.

Между тем, согласно правилам площадки, продавать продукцию военного назначения, боеприпасы, средства активной защиты и все виды оружия, а также конструктивно сходные с оружием изделия запрещено.