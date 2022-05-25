Педофила, два года насиловавшего дочку, задержали в Витебске

Іван Дзедушкін • 25/5/22 17:51 • Грамадства

39-летний витеблянин арестован по подозрению в совершении ряда преступлений против сексуальной неприкосновенности родной дочери.



По версии силовиков, отец несовершеннолетней девочки систематически насиловал ее с июня 2020 года по апрель 2022 года. Все это происходило в доме, где живет семья.

При этом дочка, находясь в зависимом положении от отца, никому о его противоправных действиях не рассказывала.

В отношении жителя Витебска возбудили несколько уголовных дел. Сейчас устанавливаются другие эпизоды сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.