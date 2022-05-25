КГК обнаружил, что учебные учреждения Витебщины завышали расходы на уборку, удалось сэкономить 600 000 рублей
КГК Витебской области предотвратил незаконное получение средств бюджета более чем на 600 000 рублей.
Анализ смет расходов 12 учреждений образования Витебской области на 2022 год установил, что плановые расходы на их содержание (оплату коммунальных услуг и др.) вследствие завышения в расчетах – применения завышенных тарифов и объемов потребления, необоснованных повышающих коэффициентов необоснованно завышены.
Принятыми во исполнение вынесенных Комитетом области рекомендаций мерами получателями бюджетных средств сокращены расходы в сумме более 600 000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
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