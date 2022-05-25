КГК обнаружил, что учебные учреждения Витебщины завышали расходы на уборку, удалось сэкономить 600 000 рублей

• 25/5/22 13:47 • Эканоміка

КГК Витебской области предотвратил незаконное получение средств бюджета более чем на 600 000 рублей.
Деньги, монеты, калькулятор, налоги, бюджет. Фото pixabay.com

Анализ смет расходов 12 учреждений образования Витебской области на 2022 год установил, что плановые расходы на их содержание (оплату коммунальных услуг и др.) вследствие завышения в расчетах – применения завышенных тарифов и объемов потребления, необоснованных повышающих коэффициентов необоснованно завышены.

Принятыми во исполнение вынесенных Комитетом области рекомендаций мерами получателями бюджетных средств сокращены расходы в сумме более 600 000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

            
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 