При включении отопления неисправная батарея залила квартиру жительницы Новополоцка, она отсудила компенсацию в 11 000 рублей

Ігар Арцюх • 24/5/22 13:28 • Эканоміка

Более 11 000 рублей компенсации удалось отсудить жительнице Новополоцка, которой неисправная батарея залила квартиру.



2 сентября прошлого года новополочанка обратилась в диспетчерскую службу с заявкой о ремонте батареи отопления. 10 сентября слесарь ЖЭС-3 Новополоцкого КУП «ЖРЭО» и его знакомым ремонт был выполнен. Однако, так как отопительный сезон не начался, проверить радиатор в работе не смогли.

21 сентября, когда в Новополоцке начали топить, женщина заметила течь в отремонтированной батарее. Она позвонила слесарю, и на следующий день тот прислал своего знакомого.

При этом попытке ремонта, батарею прорвало и водой залило имуществу и элементы отделки квартиры на общую сумму 11 967 рублей 13 копеек. Последующий ремонт хозяйке обошелся в 4356 рублей 38 копеек. С виновников она просила суд взыскать 10 826 рублей 13 копеек имущественного вреда, а также 410 рублей понесенных ею судебных расходов.

Суд признал виновным лицом в причинении ущерба Новополоцкое КУП «ЖРЭО». Но, поскольку предприятие имеет договор страхования с БРУСП «Белгосстрах», то суд пришел к выводу о взыскании причиненного ущерба с БРУСП «Белгосстрах».

В результате решением суда Новополоцка постановлено взыскать с БРУСП «Белгосстрах» в пользу истицы 10 826 рублей 13 копеек ущерба и 410 рублей судебных расходов, понесенных в связи с оказанием юридической помощи, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.