График отключения горячей воды в Витебске. Узнали, когда ставить кастрюльки на плиту

ННВ • 24/5/22 14:42 • Здароўе

В Витебске уже вовсю идут плановые ремонты теплотрасс, что связано с временными перебоями горячего водоснабжения. Узнали, в каких районах когда будут отключать горячую воду.



В этом году, по сведениям «Витебскэнерго», работы по профилактике и ремнту городских теплосетей продлятся с 14 мая по 27 августа.

Отключение горячей воды у абонентов Витебской ТЭЦ с 14 по 27 мая

С 0:00 14 мая по 0:00 27 мая будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от Витебской ТЭЦ.

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

все объекты в районе улиц 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Белобородова, Будённого, Бумагина, Бядули, Вострецова, Витебской, Войкова, Герцена, Городокской, Горбачевского, М.Горького, Гончарной, Гоголя, Глинки, Гражданской, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковой, Зеньковой, Золотогорской, Калинина, Космонавтов, Кирова, Кольцова, Купалы, Комсомольской, 5-й Кооперативной, Красина, Кондратьева, Крылова, Ломоносова, Локомотивной, Леонова, Маяковского, К.Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережных, Новый Быт, Некрасова, Октяборьской, Орджоникидзе, Пороховой, Покровской, Политехнической, Пушкина, Пролетарских, Прядильной, Репина, Революционной, Розы Люксембург, Социалистических, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, пер. Стахановскому, пер. Строительному, Толстого, Ильинского, 4-й Индустриальной, Шагала, Широкой, Энгельса, пер. Энергетиков, 4-й Чкалова, Ямской, пл. Победы, пл. Свободы;

ул. Ленина, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16/22, 16/7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35, 36, 40, 44/2, 46/1, 48, 50/6;

ул. Ленинградская, 2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39;

ул. Б.Хмельницкого, 2, 3, 4/16, 5/14 («Белсоюзпечать»), 7/13, 10 (Управление юстиции, центр занятости);

ул. М. Шагала, 3, 4, 5, 5а, 6, 7а, 8а;

ул. Правды, 18, 24;

ул. Суворова, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 7/8, 12/1, 13, 14, 15/12, 16, 18/10, 20, 22, 26, 28, 30;

ул. Советская, 8, 10а, 18;

ул. Титова, 3, 12, 12а, 14, 16, 20, 20а, 20 к.1, 20 корп.1а, 22, 24;

пр-т Черняховского, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 корп. 3, 22;

пр-т Фрунзе, 11, 13а, 13, 13а/1;

объекты в а.г. Кировская.

В период с 0:00 14 мая по 8:00 16 мая будут проводиться эксплуатационные испытания на тепловые и гидравлические потери в тепловых сетях, а с 8:00 16 мая по 23:00 18 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением.

Отключение горячей воды у абонентов мини-ТЭЦ «Восточная» с 6 по 19 июня

С 0:00 6 июня по 0:00 19 июня будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от мини-ТЭЦ «Восточная».

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

ул. Ленина, 52/13, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59/11, 60, 61, 62/19, 63, 64, 65, 66, 65а, 67/21, 68, 69,70, 71, 72, 73/2, 74, 75, 76;

ул. Суворова, 17/21, 19, 21, 23, 25/15, 29, 33, 34/23, 36, 37, 38, 40, 41, 42/13, 44 (учебный корпус ВГУ), 46 (пекарня), 48/8;

ул. Советская, 1, 2, 2а, 5/2, 7 9а, 9, 15, 17, 19, 23, 23а (колледж), 25;

ул. Баумана, 7, 20;

ул. Котовского, 15, 17, 21, 23;

ул. 5-я Фрунзе, 2, 6, 14;

ул. 2-я Фрунзе, 4

все объекты по ул. Правды, кроме зданий № 18 и 24;

пр-т Людникова, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

пр-т Московский, 66/1, 68, 70, все объекты технологического университета, 74 корп. 1, 74 корп. 2, 74 корп. 3, 74 корп. 4, 74 корп. 5, 74 корп. 6; 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 80а (Д/С №89), 86;

пр-т Фрунзе (кроме 11, 13а, 13, 13а/1);

ул. Смоленская (кроме ж.д. № 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6);

ул. 2-я Садовая, 6, 8, 10/3, 9, 11, 13, 13а, 15;

пер. 3-й Садовой, 10;

ул. 6-я Клиническая, 44;

переулок Клинический, 3, 5;

переулок Авиационный, 2;

все объекты по улицам Терешковой, Краснофлотской, Поперечной, Луговой, Берестеня, Лазо, Народной, Мира, Чапаева, 26-го Июня, Минская, Янопольская, Доватора, Урицкого, Депутатской, Путна, Грибоедова, Горовца, Коммунистической, Чехова, Кутузова, пр-ту Куйбышева;

промышленные объекты по проезду С. Панковой;

в агрогородке Тулово по ул. Центральной, ул. Новосёлов, ул. Молодёжной, ул. Юбилейной, переулку Садовому.

В период с 8:00 6 июня до 23:00 7 июня будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением до вывода в ремонт, а с 8:00 14 июня по 23:00 15 июня – после ремонта.

Отключение горячей воды у абонентов котельная «Южная» (1 этап) с 25 июля по 7 августа

С 0:00 25 июля до 0:00 7 августа будет производиться ремонт тепловой магистрали от котельной «Южная», I этап.

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

Московский пр-т, 7; 7 корп. 2; 8; 8а; 9а; 9б; 9 корп. 1, 9 корп.2; 10; 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 4, 11 корп. 5; 12; 13 корп. 1, 13 корп. 2, 13 корп. 3, 13 корп. 4, 13 корп. 5, 13 корп. 6 (Д/С №78); 14; 15; 15а; 16; 17/1; 18; 19 корп. 1, 19 корп. 2; 19/2 корп. 1; 20; 20а; 20б; 21а; 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4; 22; 22а (баня); 23; 24; 25; 26; 26 корп. 1; 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 28; 28а (СШ №11); 30; 31а; 32; 32а; 33 (университет); 34; 35; 35а (Д/С №96); 36; 36корп.1; 37; 38; 39; 39 корп. 1, 39 корп. 3; 40; 41; 41а (гимназия №9); 42; 43; 43а (поликлиника); 43корп. 1; 44; 45; 45а (СШ №38); 45б; 45 корп. 1, 45 корп. 2; 46; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 48; 49; 49а; 50; 51а; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 57б; 59; 59а; 59б; 58; 60 («Евроопт»); 62; 62 корп. 1; 64; 64а; 66;

все объекты микрорайонов «Билево»;

ул. Смоленская, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 4 корп. 4, 4 корп. 5, 4 корп. 6;

пр-т Строителей, 8 корп. 1, 16, 18а (Д/С №85); 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4; 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3; 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 5а; 26/13;

ул. П.Бровки, 1а (Д/С №93); 1 корп. 1; 3а; 3 корп. 1, 3 корп. 2; 5а; 5б (Д/С №2); 5 корп. 1; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3, 7 корп. 4 (СШ №12), 7 корп. 5; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3; 11а (Д/С №88); 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3; 13а; 15 корп. 5, 16а; 16; 17; 17а; 19; 18; 20а; 20; 21; 22; 23; 23а (СШ №42); 32; 32а; все объекты ОАО «Витязь»;

пр-т Победы, 1; 2; 3; 4а (Д/С №95); 4; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2; 8; 8а; 10; 12;

ул. Чкалова, 1; 1/17; 2; 3; 4 корп. 2; 5; 6; 7; 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 9 корп. 6, 9 корп. 7, 9 корп. 8, 9 корп. 9; 11а; 11 корп. 1, 11 корп. 1а, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11 корп. 3а (Д/С №16), 11 корп. 4, 11 корп. 7, 11 корп. 8, 11 корп. 9; 13; 14а (Д/С №18); 14в (детская поликлиника); 15; 17; 17 корп.1; 17/2; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4;

Старобабиновичский тракт, 2; 4;

Старобабиновичский тракт, 2; 4; ул. 2-я Продольная, 3;

ул. Ленина, 1/8; 1а; 3; 3а; 3б; 5а; 5/1; 11в; 15/9;

ул. Офицерская, 2;

пр-т Черняховского, 1; 3; 4; 5; 6; 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 6 корп. 4, 6 корп. 5, 6 корп. 6; 7; 8; 8а; 10; 12;

ул. Жесткова, 7; 8/1; 10а; 11; 11а; 12; 13; 14; 14а; 15; 16; 16а; 17; 18; 18а, 19; 20; 21; 21а; 22; 23; 24; 25;

ул. Шрадера, 1; 3; 3 корп. 1; 6; 7; 8; 10; 12; 14;

ул. Шубина, 2; 3; 4; 5/13;

ул. Б.Хмельницкого, 9; 9а; 11/6; 12; 20; 24; 27а; 29 (Д/С №36); 30; 31;

ул. 3-я Коллективная, 6;

В период с 8:00 25 июля до 23:00 26 июля будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением до вывода в ремонт, а с 8:00 по 23:00 1 августа – после ремонта.

Отключение горячей воды у абонентов котельной «Северная» с 1 по 14 августа

С 0:00 1 августа до 0:00 14 августа будет производиться плановый ремонт тепловых сетей от котельной «Северная».

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

в районе улиц Гагарина, Керамзитовой, Серова, Скорины, Бабушкина, Осипенко, 7-ой Сурожской, 3-ей Садовой 24, 26, 30, 2-ой Садовой 2, 4-ой Садовой, 1-ой и 2-ой Полярной, 1-го Совхозного переулка, проспекта Людникова, 2 (СШ №3), 4, 10.

Сообщаем, что в период с 800 01:08.2022 до 2300 02:08.2022 будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением.

Отключение горячей воды у абонентов котельная «Южная» (2 этап) с 15 по 28 августа

С 0:00 15 августа до 0:00 28 августа будет производиться ремонт тепловых сетей от котельной «Южная» II этап.

В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

Московский пр-т, 29; 31;

все объекты по ул. В.Интернационалистов;

все объекты по ул. Медицинской;

ул. ген. Маргелова, 1;

пр-т Строителей, 1; 1а; 2; 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3; 3б; 4; 5 корп. 1, 5 корп.2; 5а (Д/С №106); 6; 7; 7 корп. 1, 7 корп. 2, 7 корп. 3; 8, 8 корп. 3; 8 корп. 2; 10; 11; 11а; 12; 12 корп. 1; 15; 23 («Ледовый дворец»);

клиника ВГМУ;

гостиница «Лучёса»;

ул. П.Бровки, 15; 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 15 корп. 4, 15 корп. 6; 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4; 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 19 корп. 4; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3; 23 корп. 1, 23 корп. 2; 25; 39; 37;

объекты онкологического диспансера, нефрологического корпуса, областной больницы, дома ребёнка, роддома №2, РайСЭС;

пр-т Победы, 3а (Д/С №52); 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 3б; 5; 5 корп. 1, 2; 7; 7 корп. 1; 15 корп. 1, 15 корп. 4; 17; 17а; 19; 19а (Д/С №100); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 21 корп. 4, 21 корп. 5; 23; 23а (Д/С №102); 23д; 25 корп. 2, 25 корп. 3; 25а (Д/С № 103); 27; 27 корп. 1, 27 корп. 2; 29; 29 корп. 2, 29 корп. 3, 29 корп. 4, 29 корп. 5; 29а (СШ №39); 31; 31 корп. 1, 31 корп. 2; 33; 35; 37; 37 корп. 1; 41; 41 корп. 1; 43; 43 корп. 1; 45; 45 корп. 1; 47; 49; 53; 55; 55 корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4; 57; 57 корп. 1; 59; 59 корп. 1, 59 корп. 2, 59 корп. 3; 61; 61 корп. 1, 61 корп. 2;

ул. Чкалова, 8; 9 корп. 10 (Д/С №65); 10; 11 корп. 10, 11 корп. 11, 11 корп. 12, 11 корп. 13, 11 корп. 14 (Д/С №84); 12; 14; 14 корп. 1, 14 корп. 2; 16; 16 корп. 2; 18; 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3; 19а (СШ №32); 21; 21 корп. 1, 21 корп. 2; 22 (СШ №25); 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2, 23 корп. 2а (Д/С №14); 25; 25г; 25а (Д/С №12); 24 корп. 1, 24 корп. 2, 24 корп. 3, 24 корп. 4, 24 корп. 5, 24 корп. 6, 24 корп. 7; 25 корп. 1, 25 корп. 1а, 25 корп. 2, 25 корп. 2а, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 5, 25 корп. 6, 25 корп. 6а, 25 корп. 7; 27 корп. 1, 27 корп.3; 27; 27б (Д/С № 15); 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4 (Д/С №97), 28 корп. 5; 29; 29 корп. 1, 29 корп. 2; 30; 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3, 30 корп. 4, 30 корп. 5; 31; 32; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 2а, 32 корп. 3, 32 корп. 4, 32 корп. 5, 32 корп. 6, 32 корп. 7 (гимназия №8); 34; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2, 36 корп. 3; 36а (Д/С № 101); 37 корп. 1, 37 корп. 2, 37корп. 3; 38; 38 корп. 1, 38 корп. 2; 39; 39 корп. 1, 39корп. 2, 39 корп. 3; 40; 41; 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 41 корп. 4; 44; 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 43 корп. 4; 43а; 44 корп. 1; 47; 47 корп. 1, 47 корп. 2; 47а (СШ № 45); 48; 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3; 50а; 50 корп. 1, 50 корп. 2, 50 корп. 4; 51; 51 корп. 2; 52; 52 корп. 1, 52 корп. 2, 52 корп. 3; 54 корп. 1; 56; 56 корп. 4; 60; 60 корп. 1; 62; 62 корп. 1; 64; 64 корп. 1; 64а (Д/С № 112); 66; 66 корп. 1;

пр-т Черняховского, 14 корп. 5 (СШ №33); 18а (Д/С №6); 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6, 20 корп. 7; 22 корп. 2, 22 корп. 3, 22 корп. 4, 22 корп. 5, 22 корп. 6, 22 корп. 7; 23; 24; 24 корп. 2; 25; 25а (гостиница «Ветразь»); 26; 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 26 корп. 4, 26 корп. 5; 27; 27а; 27 корп. 1; 29; 31 корп. 5; 32; 31 корп. 2 блок: А, Б, В, Г; 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3; 33; 34а; 34/13; 34; 34в; 34 корп. 1; 34 корп. 2, 34 корп. 3, 34 корп. 4; 35 корп. 1; 36; 36 корп. 1, 36 корп. 2; 38; 42; 44.

В период с 8:00 15 августа до 23:00 16 августа будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением до вывода в ремонт, а с 8:00 23 августа до 23:00 24 августа – после ремонта.