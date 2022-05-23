В Толочинском районе трех колхозниц осудили за «липовые» привесы скота

Ігар Арцюх • 23/5/22 13:13 • Эканоміка

Привесы скота превысили максимально возможные — три работницы сельхозпредприятия «Обольцы» Толочинского района попались на приписках.



6 мая завершился суд над тремя колхозницами, которых обвиняли в служебном подлоге (часть 1 статья 427 УК), причем две из подсудимых уже были судимы по этой же статье.

На скамье подсудимых оказались заведующая фермой, заведующая молочно-товарным комплексом и главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия. В вину им вменили приписки привесов телок, которые они внесли в отчеты в начале 2021 года.

Приписки выплыли наружу, так проверка обнаружила, что привесы скота превышаю максимально допустимые (свыше 1,5-1,7 килограмма в сутки). Контрольные взвешивания это подтвердили.

На суде две женщины признали себя виновными, а третья — нет. Однако суд пришел к выводу, что все три колхозницы умышленно внесли официальные документы ложные сведения. Причем главный зоотехник сделала это из корыстной и иной личной заинтересованности, а заведующие — только из иной личной заинтересованности.

На основании части 1 статьи 427 УК зоотехника и завфермой приговорили к лишении

права занимать должности, связанные с выполнением организационнораспорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на 2 года, а бывшую заведующую МТК — на 1 год.

Напомним, что недавно в Толочинском районе ветврача и заведующую фермой осудили за то, сокрытие падежа трех телят.