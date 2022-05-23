ОАО «Молоко» присоединяют к Полоцкому молочному комбинату. Несогласные могут продать акции по 3 копейки

Сяржук Серабро • 23/5/22 19:13 • Эканоміка

В связи с реорганизацией ОАО «Молоко» путем присоединения к ОАО «Полоцкий молочный комбинат», начался выкуп акций по общества по требованию акционеров.



Согласно белорусскому законодательству акционеры, которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «Молоко».

Акции витебского открытого акционерного общества «Молоко» будут выкупаться по цене в 3 копейки за одну простую (обыкновенную) акцию. После выкупа эти акции подлежат аннулированию, сообщает сайт ОАО. Деньги за свои акции акционеры смогут получить в течение 30 календарных дней. При этом оплата за услуги профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется за счёт акционера. На это нужно 110 рублей: регистрация сделки, списание акций, подготовка поручения «депо».

Заседание акционеров для решения вопроса о реорганизации общества путем присоединения к ОАО «Полоцкий молочный комбинат» было назначено еще 4 апреля. Однако затем оно неоднократно переносилось.

Как писали «ННВ», в начале 2021 года предприятие стало испытывать проблемы с поступлением молока: в январе поступило 5800 тонн или 64% от прошлогоднего уровня, в феврале — 4900 тонн. В результате из-за недостатка сырья загрузка мощностей ОАО «Молоко» снизилась до 44%, а производственной площадки в Витебске — и вовсе до 18%. Из-за этого на предприятии объявили простои.

При этом поставщики предприятия, например, ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод», были вынуждены добиваться причитающихся им средств через суд.

Из опубликованного годового отчета открытого акционерного общества видно, что в 2020 году витебское «Молоко» получило чистую прибыль всего в 267 000 рублей, а в 2021 году — уже чистый убыток в 6 147 000 рублей.

В прошлом году среднесписочная численность работающих на ОАО «Молоко» составляла 929 человек. На оплату труда в этот период предприятие направило 10 066 000 рублей или в среднем на работника примерно 900 рублей в месяц.

Городской молокозавод №1 открылся в Витебске в 1934 году, он перерабатывал по 20 тонн молока в сутки, на предприятии трудились 150 человек. Довоенное здание молокозавода, построенное в стиле конструктивизма, снесли в 2011 году.

В декабре 1996 года комбинат преобразовали в ОАО «Молоко». Доля государства в уставном фонде при этом составила 65,59%, а остальное количество акций распределено между физическими и юридическими лицам. Списочный состав коллектива составлял 739 человек, 405 из них стали акционерами предприятия.

На сегодняшний момент в коммунальной собственности находятся 1 599 030 446 акций (99,199%), 1 596 095 046 из них в областной собственности, еще 2 935 400 — в районной. То есть на выкуп всех акций, не находящихся в коммунальной собственности, потребовалось бы всего около 384 250 рублей.