Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото

• 23/5/22 0:06 • Экалогія

В Витебске одновременно цветут сакура, миндаль, сирень, черемуха, каштаны, груши, яблони и множество других растений.
Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Из-за холодной погоды, а среднемесячная температура за прошедшие 22 дня мая оказалась на 2 градуса ниже нормы, сместились сроки цветения некоторых растений. В результате в Витебске можно наблюдать одновременное цветение многих видов.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Так, в ботаническом саду цветет сакура, высаженная там четыре года назад. В предыдущие годы эти деревца распускались в начале мая или даже в конце апреля.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

К сожалению, из-за прошедших недавно дождей, часть лепестков с нежных цветков уже опали. А благодаря любителям прекрасного, жаждущим непременно сделать селфи с гроздьями цветов сакуры в руках, растения потеряли и некоторые веточки.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Также при этом цветет и миндаль, который тоже ценят и любят фотографировать в Витебске. В прошлом году мы писали, что зацвело молодое деревце в саду на улице Космонавтов. Увы, к нынешней весне оно потеряло часть кроны и стало отпускать дикие корневые побеги.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Сирень в городе уже доцветает и устилает все вокруг белой скатертью лепестков. Одновременно уже начинает распускать сирень, хотя обычно они цветут с определенным промежутком.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Также в Витебске еще можно увидеть цветущие груши. Но уже наступает пора цветения яблоневых деревьев, которые сейчас стоят в бело-красном цвету.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

Цветет в городе и другое знаковое растение — распустились каштаны. Именно их белые свечки, а также холмы, на которых раскинулся Витебск так родня его с Киевом.

Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото Сергея Серебро

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