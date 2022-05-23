Холодный май радует витеблян бурным цветением. Фото

Сяржук Серабро • 23/5/22 0:06 • Экалогія

В Витебске одновременно цветут сакура, миндаль, сирень, черемуха, каштаны, груши, яблони и множество других растений.



Из-за холодной погоды, а среднемесячная температура за прошедшие 22 дня мая оказалась на 2 градуса ниже нормы, сместились сроки цветения некоторых растений. В результате в Витебске можно наблюдать одновременное цветение многих видов.

Так, в ботаническом саду цветет сакура, высаженная там четыре года назад. В предыдущие годы эти деревца распускались в начале мая или даже в конце апреля.

К сожалению, из-за прошедших недавно дождей, часть лепестков с нежных цветков уже опали. А благодаря любителям прекрасного, жаждущим непременно сделать селфи с гроздьями цветов сакуры в руках, растения потеряли и некоторые веточки.

Также при этом цветет и миндаль, который тоже ценят и любят фотографировать в Витебске. В прошлом году мы писали, что зацвело молодое деревце в саду на улице Космонавтов. Увы, к нынешней весне оно потеряло часть кроны и стало отпускать дикие корневые побеги.

Сирень в городе уже доцветает и устилает все вокруг белой скатертью лепестков. Одновременно уже начинает распускать сирень, хотя обычно они цветут с определенным промежутком.

Также в Витебске еще можно увидеть цветущие груши. Но уже наступает пора цветения яблоневых деревьев, которые сейчас стоят в бело-красном цвету.

Цветет в городе и другое знаковое растение — распустились каштаны. Именно их белые свечки, а также холмы, на которых раскинулся Витебск так родня его с Киевом.