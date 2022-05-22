После визита премьер-министра в Миорах начали банкротить завод белой жести

Сяржук Серабро • 22/5/22 21:53 • Эканоміка

Четверть миллиарда евро долгов и многомилионные убытки — «Беларусбанк» попросил обанкротить завод белой жести в Миорах через пару недель после визита Романа Головченко.



Санкции – на руку

«Сложные времена для предприятия позади», — написала районная газета после визита на Миорский металлопрокатный завод премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Сам же глава правительства заявил, что преодолению этих трудных времен помогли международные санкции, которые обрушили на нашу страну:

– Санкции работают опять-таки на руку. И на российский рынок, и на белорусский белая жесть поставлялась из Евросоюза, в частности, из Словакии. Это большие объемы. Теперь они с рынка уходят, освобождая нишу для миорской белой жести.

Не всё так однозначно

Однако, вскоре после этого визита кредитор завода ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» подал в экономический суд Витебской области заявление об экономической несостоятельности ООО «ММПЗ-групп».

В своем заявлении банк потребовал возбудить в отношении должника производство по делу о его банкротстве.

Четверть миллиарда долга и более трех миллионов евро убытков за прошлый год

Как выяснилось из заявления в суд, предприятие уже давно не расплачивается по кредитам. В отношении должника по требованиям кредитора было возбуждено 42 исполнительных производства. Первое из них суд возбудил еще 6 декабря прошлого года, но долг по нему так и не был погашен.

В результате на 28 апреля текущего года образовалась просроченная задолженность перед этим кредитором в размере 28 159 483,83 евро и 12 665 153,85 рублей (всего 91 922 837 рубля 4 копейки в эквиваленте).

Общий же долг перед «ММПЗ-групп» банком составил 250 184 003,69 евро и 12 665 153,85 рублей (всего 716 833 050 рублей 64 копейки в эквиваленте).

При этом в 2021 году предприятие понесло чистый убыток в размере 91 100 000 рублей, что по тогдашнему курсу превышает 3 000 000 евро.

Банкротство

13 мая экономический суд Витебской области вынес определение о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении ООО «ММПЗ-групп». Предприятию назначен защитный период сроком до 13 июля.

На заводе работает 670 человек. По сведениям предприятия это составляет 19% от населения районного центра, в котором оно находится.