Фура с шоколадками перевернулась под Полоцком
Утром 21 мая в Полоцком районе перевернулся автопоезд, который вез 28 тонн швейцарского шоколада.
26-летний житель Могилевской области, который управлял «Volvo», рассказал ГАИ, что вез из Литвы груз швейцарского шоколада и около 5:50 заснул за рулем.
В результате аварии водитель фуры серьезных травм не получил, а вот для того, чтобы достать фуру из кювета вызывать буксир. С шоколадом ничего не произошло и его уже перегрузили в другую фуру.
По факту дорожно-транспортного происшествия начали проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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