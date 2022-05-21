Чтобы не сбить женщину с коляской в Верхнедвинске автомобилисту пришлось тормозить юзом. Видео

• 21/5/22 20:45 • Здарэнні

21 мая среди бела дня в Верхнедвинске молодой водитель едва не сбил женщину с детской коляской, которая переходила улицу по пешеходному переходу.
Чтобы не сбить женщину с коляской в Верхнедвинске автомобилисту пришлось тормозить юзом

ДТП произошло на Советской улице, мама с ребенком в коляске переходили улицу по «зебре», когда переходу на большой скорости стал приближаться автомобиль. Водителю едва удалось затормозить, при этом автомобиль занесло, и он развернулся более чем на 90 градусов.

Инцидент попал в поле зрения видеорегистратора другого автомобиля, остановившегося перед пешеходным переходом.

Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ, водителя «Skoda» удалось установить, им оказался 26-летний житель райцентра. В отношении молодого человека составили протокол по части 12 статьи 18.13 КоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки.

            

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