Более 7 тонн меди похитили работники комбината в Глубоком

Ігар Арцюх • 21/5/22 22:57 • Эканоміка

В Глубоком криминальный дуэт из кладовщицы и водителя присваивали часть отходов предприятия и стащили таким образом более 7 тонн меди.



По версии БЭП установили, 42-летняя кладовщица и 62-летний водитель одного из госпредприятий, расположенных в райцентре, более года совершали хищения лома цветного металла.

Отходы медной проволоки, используемой в производстве на комбинате, должны были официально сдавать в переработку. В процессе отгрузки обрезков подельники присваивали часть лома, а затем сдавали их на нелегальную скупку.

В результате такой деятельности женщина с мужчиной за год с небольшим смогли похитить более 7 тонн меди на сумму почти 100 000 рублей. Вырученные деньги они делили между собой.

В отношении этих двух работников госпредприятия возбудили уголовное дело за присвоение либо растрату в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.