В Витебске горело производственное здание, повреждено оборудование
Утром 18 мая в Витебске произошел пожа в производственном здании на улице 14-й Бебеля.
МЧС сообщает, что одноэтажное кирпичное здание загорелось в 6:36. В результате пожара в здании были уничтожены крыша и перекрытие одноэтажной части по всей площади, а внутри повреждены два деревообрабатывающих станка.
На этой улице областного центра находится несколько предприятий, производящих мебель. Однако, какое именно горело, не уточняется.
Люди в результате пожара не пострадали. Его причина устанавливается.
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