В Витебске горело производственное здание, повреждено оборудование

Ігар Арцюх • 19/5/22 13:32 • Эканоміка

Утром 18 мая в Витебске произошел пожа в производственном здании на улице 14-й Бебеля.



МЧС сообщает, что одноэтажное кирпичное здание загорелось в 6:36. В результате пожара в здании были уничтожены крыша и перекрытие одноэтажной части по всей площади, а внутри повреждены два деревообрабатывающих станка.

На этой улице областного центра находится несколько предприятий, производящих мебель. Однако, какое именно горело, не уточняется.

Люди в результате пожара не пострадали. Его причина устанавливается.