Патроны нашли в одной из легковушек, ввозимых в Беларусь из Литвы

Іван Дзедушкін • 19/5/22 13:59 • Здарэнні

При досмотре бывших в употреблении автомобилей, ввозимых в Беларусь из Литвы, таможенники нашли 28 патронов.



В пункте пропуска «Урбаны» в «Toyota Camry» таможенники обнаружили предметы, похожие на патроны. Их отправили на экспертизу, в результате которой было установлено, что это 23 пистолетных патрона «Parabellum» к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию и 5 охотничьих патронов различного калибра. Все боеприпасы пригодны для стрельбы.

По факту перемещения патронов через госграницу Витебская таможня проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 333-1 УК, сообщили «ННВ» в Витебской таможне.