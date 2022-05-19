Патроны нашли в одной из легковушек, ввозимых в Беларусь из Литвы
При досмотре бывших в употреблении автомобилей, ввозимых в Беларусь из Литвы, таможенники нашли 28 патронов.
В пункте пропуска «Урбаны» в «Toyota Camry» таможенники обнаружили предметы, похожие на патроны. Их отправили на экспертизу, в результате которой было установлено, что это 23 пистолетных патрона «Parabellum» к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию и 5 охотничьих патронов различного калибра. Все боеприпасы пригодны для стрельбы.
По факту перемещения патронов через госграницу Витебская таможня проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 333-1 УК, сообщили «ННВ» в Витебской таможне.
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