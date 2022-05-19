Хакера, снявшего деньги со счетов 1138 абонентов сотового оператора, судят в Витебске

Сяржук Серабро • 19/5/22 15:51 • Крымінал

В Витебске в суд передано уголовное дело хакера, от действий которого потерпели свыше 1100 клиентов одного из белорусских сотовых операторов.



По версии следствия, 40-летний витеблянин с ноября 2018 года по сентябрь 2020 года с использованием мобильного телефона путем модификации компьютерной информации похитил деньги с лицевых счетов 1138 клиентов ОПСОС.

В результате этих действий жителю областного центра удалось завладеть примерно 10 800 рублями. То есть с одно лицевого счета он, в среднем, снимал около 9 рублей 50 копеек.

Также мужчине вменяется несанкционированный доступ к компьютерной информации 621 абонента – он проверял, сколько денег на балансе у потенциальных жертв.

Витеблянину предъявлены обвинения по части 3 статьи 212 и части 1 статьи 349 УК (хищении в крупном размере имущества путем модификации компьютерной информации, а также несанкционированном доступе к такой информации из корыстной заинтересованности, соответственно).

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Рассматривать его будут в Железнодорожном суде Витебска, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.