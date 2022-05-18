Под Витебском разбилась компания молодежи на «копейке». Пассажиры попали в больницу, а водитель сбежал

ННВ • 18/5/22 15:32 • Здарэнні

17 мая в Витебском районе перевернулись «Жигули», в результате ДТП пострадали два пассажира, а водитель легковушки с места аварии удрал.



По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля «ВАЗ-2101» на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в придорожный кювет. Там «копейка» опрокинулась, в результате 27-летний и 30-летний пассажиры получили травмы и были госпитализированы.

Водитель «Жигулей» с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Однако сотрудники Госавтоинспекции установили его личность.

Водителем оказался 29-летний житель Витебского района. Спустя несколько часов после аварии задержали в близлежащей деревне.