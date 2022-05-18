Баню-долгострой на Юг-7 в Витебске решили продать?

Сяржук Серабро • 18/5/22 17:44 • Эканоміка

Витебский горисполком предлагает для реализации помещения в банно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Юг-7.



Согласно сообщению на официальном сайте горисполкома, помещения, расположенные в банно-оздоровительном комплексе на пересечении улиц Чкалова и Воинов-Интернационалистов предлагаются для размещения объектов общественного питания или физкультурно-оздоровительной деятельности.

Напомним, что в начале года городские власти заявили, что завершат строительство десятилетнего долгостроя в 2023 году.

Котлован под новый банный комплекс начали копать еще в 2011 году, и уже тогда работы несколько раз приостанавливались — причиной стало обнаружение в земле порядка полутысячи авиационных бомб. Вероятно, объект расположился на месте одного из складов военного аэродрома, оборудованного на юге Витебска в довоенные годы.