В Верхнедвинском районе сгорел трактор
Трактор «МТЗ-1221» получил сильные повреждения в результате пожара в Верхнедвинском районе.
Пожар произошел 16 мая вечером. В 18:44 пожарные получили сообщение о загорании трактора «Беларус» в деревне Устье.
Огнем в тракторе «МТЗ-1221» были повреждены моторный отсек, кабина, колеса и прицеп. Люди на пожаре не пострадали, причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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