Женщина пострадала в результате падения мотоцикла в Глубокском районе
15 мая неподалеку от деревни Санники Глубокского района упал байкер, пострадала его пассажирка.
По предварительной информации ГАИ, 43-летний водитель мотоцикла «Yamaha» на закруглении дороги влево не справился с управлением и допустил падение мотоцикла.
В результате падения 39-летняя пассажирка получила травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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