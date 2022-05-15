В Витебской области возбуждено очередное уголовное дело о сокрытии падежа кров

Ігар Арцюх • 15/5/22 15:51 • Эканоміка

Завфермы в Витебском районе, чтобы «списать» дохлую корову, фиктивно выписала мясо 11 колхозникам.



Для этого 46-летняя заведующая молочно-товарной фермы собственноручно написала 11 заявлений, о том, что работники якобы хотят приобрести в счет будущей зарплаты говядину.

Колхозники при этом сами даже не подозревали о том, что им несколько месяцев придется оплачивать якобы съеденное мясо павшей коровы, считают в милиции.

Однако, при получении зарплаты работники сельхозпредприятия обнаружили в расчетных листках непонятную графу об удержании денег в счет покупки мяса. Вскоре этой историей заинтересовались силовики.

В результате был обнаружен как факт неучтенного падежа, так и дальнейшие меры по скрытию этого факта и обману собственных сотрудников. Позже экспертиза докажет, что заявления на покупку мяса были написаны рукой завефермы.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 стать 424 УК — злоупотребление властью или служебными полномочиями. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что с начала года в Витебской области поголовье коров уменьшилось на 2500, при этом только за март — на 1200 голов.