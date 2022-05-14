Из-за учений МЧС в Полоцке перекроют движение через мост

Зоя Машэка • 14/5/22 22:39 • Турызм

16 мая, в понедельник, в Полоцке будет перекрыто движение автотранспорта и пешеходов по Покровскому мосту в районе Юбилейной улицы.



Ограничения движения связаны с учениями, которые будет проводить МЧС. Покровский мост будет перекрыт с 10:00 до 10:40.

В это время движение по маршруту 5Тк «Новополоцк – Полоцк» будет осуществляться по схеме маршрута 10Тк, через микрорайон Аэропорт.

Рейсы по маршруту №9, отправлением в 10:10 с остановки «Швейная фабрика», с остановки «Полоцк-Стекловолокно» в 10:35, выполняться не будут.

Время отправления по маршруту №8 с остановки «Швейная фабрика» переносится с 10:35 на 10:45.

Рейс по маршруту №4, отправлением с конечной остановки «Мариненко» в 10-00, выполняться не будет. Движение автобуса будет выполняться с остановки «Автовокзала» в 10-15.

Рейс по маршруту «Полоцк-Ветрино», отправлением в 10:30 от остановочного пункта «Автовокзал» будет выполняться через «Аэродром», сообщает оператор перевозок.