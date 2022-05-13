Замминистра спорта Вячеслава Дурнова поставили вице-губернатором в Витебскую область

Сяржук Серабро • 13/5/22 15:21 • Палітыка

Председателю Витебского облисполкома Александру Субботину назначили нового заместителя — Вячеслава Дурнова, он будет отвечать за социальную сферу и идеологию.



Решение о направлении господина Дурнова на Витебщину 13 мая принял Александр Лукашенко.

Примечательно, что при том, что Вячеслав Дурнов должен вести социальный блок, Лукашенко ориентировал его на контроль за сельским хозяйством:

— Самый главный экзамен для вас на сегодняшний день — это те интеграционные структуры (в АПК), которые мы создавали. За них надо отвечать головой.

Вячеслав Дурнов уроженец Полоцкого района, ему 54 года. Дурнов бывший спортсмен-воднолыжник. В 1990 году он завевал титул чемпиона Европы. Затем работал тренером и директором детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Свою карьеру чиновника он начал в Новополоцком горисполкоме при Наталье Качановой. Был начальником отдела физкультуры, спорта и туризма, заместителем председателя горисполкома.

Затем, до назначения в 2017 году на должность заместителя министра спорта и туризма, руководил Новолоцким горсоветом.

В облисполкоме Вячеслав Дурнов займет кабинет Владимира Пенина, которого забирают в столицу заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского Собрания союза Беларуси и России в Республике Беларусь.