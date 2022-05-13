Во время выпускных в Витебске не будут продавать спиртное

• 13/5/22 13:48 • Здароўе

В Витебске во время выпускных вечеров ограничат продажу алкоголя. Узнали, кода введут запрет.
Водка, алкоголь, пьянство. Фото pixabay.com

Решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории областного центра 22 апреля принял городской исполнительный комитет.

Согласно этому решению, 10 июня, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования, в городе будут ограничена продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов).

Это ограничение будет действовать с 15:00 до 24:00. При этом оно не будет касаться розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

            
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