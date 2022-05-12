Двух школьников на велосипедах сбили в Витебске

ННВ • 12/5/22 11:54 • Здарэнні

Днем 11 мая в Витебске сбили двух 14-летних подростков, катавшихся на велосипедах.



ДТП произошло в 14:00 на Московском проспекте. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Citroen» при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество двум велосипедистам.

В результате наезда один из школьников получил травмы и его пришлось доставить в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, что недавно в ДТП пострадал 11-летний мальчик, катавшийся на велосипеде в Новополоцке, его также сбил автомобиль.