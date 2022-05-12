Двух школьников на велосипедах сбили в Витебске
Днем 11 мая в Витебске сбили двух 14-летних подростков, катавшихся на велосипедах.
ДТП произошло в 14:00 на Московском проспекте. По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Citroen» при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество двум велосипедистам.
В результате наезда один из школьников получил травмы и его пришлось доставить в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Напомним, что недавно в ДТП пострадал 11-летний мальчик, катавшийся на велосипеде в Новополоцке, его также сбил автомобиль.
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