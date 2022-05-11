Витебские гимназисты завоевали чемпионский титул по брейн-рингу

Сяржук Серабро • 11/5/22 15:15 • Падзеі

Чемпионами Беларуси по брейн-рингу стала команда гимназистов из Витебска.



XVII Чемпионат Беларуси по интеллектуальным играм среди школьников 7-9 классов «БусЛИК-2022» проходил в Могилеве 7 и 8 мая. Участие в финале турнира приняли 30 команд, представлявших все регионы страны.

Команда «Ёжики-интеллектуалы» из гимназия №1 Витебска имени Жореса Алфёрова в составе Эниса Каплана, Арины Мурашко, Авивы Рогатниковой, Полины Смертьевой, Софьи Бабичевой и Елизаветы Садковской победила на чемпионате в игре «брейн-ринг» сообщает оргкомитет турнира.

Тренер витебской команды Алексей Галкин рассказал «ННВ», в команде практически все игроки — ученики 6-7 классов, а выступление на турнире подобного уровня стало для них дебютом.

Впрочем, наше издание уже не раз сообщало об успехах этих талантливых ребят в различных турнирах по интеллектуальным играм, в том числе и международных.