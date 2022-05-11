Под Витебском сгорела православная церковь, пожар произошел в воскресенье

Зоя Машэка • 11/5/22 14:17 • Здарэнні

8 мая произошел пожар в церкви Святого великомученика Георгия Победоносца Витебской епархии БПЦ возле Койтово.



Деревянный храм был построен в 2010 году на православном кладбище. Пожар начался вечером, пожарным о возгорании сообщили в 16:21.

В результате пожара огнем в церкви были уничтожены андулиновая крыша и купол харама, а также повреждены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.