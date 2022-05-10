Зарубежные СМИ «похоронили» вместо российского олигарха витебского губернатора

Сяржук Серабро • 10/5/22 16:57 • Палітыка

Целый ряд СМИ различных стран проиллюстрировал новость о смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Субботина фотографией витебского губернатора.



Как сообщают российские издания, бывший топ-менеджер «Лукойла» и миллиардер Александр Субботин умер во время некоего загадочного ритуала шаманов в каком-то подвале в Москве.

Для иллюстрации этой новости многие медиа, в первую очередь российские и украинские, почему-то использовали фотографию председателя Витебского областного исполнительного комитета, которого также зовут Александр Субботин.

Наверное, наибольшее удивление вызывает то, что такую ошибку допустило и PAP (Polska Agencja Prasowa) — крупнейшее информационное агентство в Польше. Это ИА взяло фото из какого-то сообщества Twitter без верификации.

Возможно, что коллег, а в какой-то мере и самого губернатора, подвело то, что на этой фотографии он изображен на фоне российских флагов.

На посту витебского губернатора Александр Субботин в конце 2021 года сменил Николая Шерстнева, после того как того отправили в отставку.