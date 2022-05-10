Прокуратура нашла массу нарушений в обращении с ТКО в Витебской области

Ігар Арцюх • 10/5/22 17:50 • Экалогія

Несвоевременный вывоз мусора, загаженные площадки по его сбору, контейнеры без крышек — прокуратура выявила нарушения в обращении с ТКО в Витебской области.



Например, непериодичность вывоза отходов и переполненные мусором контейнеры во время проверок были зафиксированы в Лиозненском и Чашникском районах, а также в самом областном центре.

Также в Витебске, а кроме того, в Браславском, Лиозненском, Лепельском, Ушачском, Шумилинском и Глубокском районах требованиям закона не отвечали места расположения контейнерных площадок и самих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Такие площадки не всегда содержались в чистоте, часто не имели искусственного водонепроницаемого покрытия и надлежащего ограждения. Контейнеры порой не были оборудованы крышками и требовали ремонта.

Не везде местные власти должным образом организовали обращение с отходами, требующими специальной системы сбора. Например, в Шумилинском, Поставском и Городокском районах сбор отходов просроченных лекарственных средств от населения не был налажен, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

В Чашникском, Городокском, Дубровенском, Лиозненском, Ушачском, Шарковщинском и Лепельском районах проверяющие выявили неединичные факты нахождения на полигонах ТКО вторичных материальных ресурсов, которые не подлежали захоронению, а в Городокском и Глубокском районах и Витебске – случаи засорения водоотводных канав этих объектов, подъездных путей и территорий, прилегающих к ним.

Кроме того, установлено несанкционированное размещение отходов на территории уже закрытых мини-полигонов, предназначавшихся для захоронения ТКО в Оршанском, Шумилинском, Витебском, Докшицком и Верхнедвинском районах.

В результате органы прокуратуры области подготовили 17 представлений и предписаний, в которых поставили вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.