В Новополоцке сбили школьника, катавшегося на велосипеде

ННВ • 09/5/22 17:07 • Здарэнні

8 мая в результате ДТП в Новополоцке пострадал 11-летнй мальчик, катавшийся на велосипеде.



Вечером школьник катался на велосипеде, возле перекреста Полимировской улицы и улицы Сосновка на него совершила наезд женщина, ехавшая на «Skoda».

В результате наезда мальчика с полученными травмами доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.