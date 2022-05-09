В Новополоцке сбили школьника, катавшегося на велосипеде

• 09/5/22 17:07 • Здарэнні

8 мая в результате ДТП в Новополоцке пострадал 11-летнй мальчик, катавшийся на велосипеде.
В Новополоцке сбили школьника, катавшегося на велосипеде. Фото ГАИ

Вечером школьник катался на велосипеде, возле перекреста Полимировской улицы и улицы Сосновка на него совершила наезд женщина, ехавшая на «Skoda».

В результате наезда мальчика с полученными травмами доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

            
Меткі: , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 