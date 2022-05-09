В Новополоцке сбили школьника, катавшегося на велосипеде
8 мая в результате ДТП в Новополоцке пострадал 11-летнй мальчик, катавшийся на велосипеде.
Вечером школьник катался на велосипеде, возле перекреста Полимировской улицы и улицы Сосновка на него совершила наезд женщина, ехавшая на «Skoda».
В результате наезда мальчика с полученными травмами доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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