В больнице умерла 96-летняя бабушка, которая обгорела, при пале травы

• 08/5/22 17:54 • Здароўе

Утром 7 мая в больнице от ожогов умерла 96-летняя пенсионерка из деревни Любжино Ушачского района.
Пожарная машина тушит пожар на аэродроме. Фото pixabay.com

Ожоги престарелая сельчанка получила, когда на ее частном подворье произошел пожар сухой растительности. Бабушку госпитализировали 14 апреля. По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Не смотря на усилия медиков, спустя три недели после пожара старушка умерла в больнице, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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