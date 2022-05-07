Еще один коровник горел в Витебской области, обошлось без жертв
6 мая произошел пожар на молочно-товарной ферме в деревне Новоселки Сенненского района.
Одноэтажный кирпичный коровник загорелся около шести часов утра. К тому моменту, как его смогли потушить, огонь успел повреждить крышу и потолок по всей площади перекрытия, сообщается пресс-службой МЧС.
Пострадавших в результате пожара нет, очевидно, коров уже выгнали на пастбище. Причина пожара устанавливается.
Напомним, что во время пожара 30 апреля в Лепельском районе на МТФ погибло порядка трех десятков телят в возрасте до 2 месяцев. Уголовное дело возбудили в отношении сторожа, которого подозревают в поджоге.
А 20 апреля горела ферма в Полоцком районе, там смогли эвакуировать 58 коров и 12 телят.
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