Витебский горисполком определил, где нарушители правопорядка будут отбывать общественные работы

Сяржук Серабро • 06/5/22 15:51 • Грамадства

Перечень объектов, на которых будут отбывать административные взыскания горожане, установил Витебский горисполком. Узнали, есть ли там песчаный карьер или ликеро-водочный завод.



Всего для жителей Витебска определено три предприятия областного центра, где они могут выполнять общественно-полезные работы:

Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска — благоустройство, озеленение и очистка территорий; уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;

Гордормост — благоустройство, озеленение и очистка территорий;

Витебский Зеленстрой — благоустройство, озеленение и очистка территорий; посадка и прополка саженцев.

Как видим, правонарушителям придется заниматься наведением порядка в родном городе.