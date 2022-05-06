Витебский горисполком определил, где нарушители правопорядка будут отбывать общественные работы
Перечень объектов, на которых будут отбывать административные взыскания горожане, установил Витебский горисполком. Узнали, есть ли там песчаный карьер или ликеро-водочный завод.
Всего для жителей Витебска определено три предприятия областного центра, где они могут выполнять общественно-полезные работы:
- Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска — благоустройство, озеленение и очистка территорий; уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
- Гордормост — благоустройство, озеленение и очистка территорий;
- Витебский Зеленстрой — благоустройство, озеленение и очистка территорий; посадка и прополка саженцев.
Как видим, правонарушителям придется заниматься наведением порядка в родном городе.
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