Бобры пасутся в центре Витебска. Фотофакт
5 мая в центре Витебска видели бобра.
Бобра, плавающего в ручье Дунай и пасущегося на берегу, наблюдал витебский фотограф Павел Максимов, который опубликовал снимки в Facebook.
Бобров в парке Фрунзе видели неоднократно. «ННВ» сообщали об этом в 2019 и 2007 годах.
А осенью прошлого года этих зверушек обвинили в уничтожении посадок плакучей ивы — саженцы были высажены 17 сентября представителями областного комитета и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также активистами БРСМ.
При этом «Витебский Зеленстрой» хотел, чтобы бобров отловили и переместили их на другую территорию обитания.