Компания витеблян убила беременную олениху, но при перевозке туши они попались ГАИ

Іван Дзедушкін • 05/5/22 17:14 • Экалогія

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Витебска и одного жителя Витебского района, которые прошлой осенью убили самку оленя с эмбрионом.



Вечером 24 октября прошлого года внимание экипажа ГАИ, проводившего рейд в Сенненском райне, привлек пикап «Toyota Hilux», который резко развернулся при виде патрульного автомобиля.

Сотрудники ГАИ стали преследовать пикап и через несколько километров обнаружили его брошенным на полевой дороге, где машина застряла. В кузове «Toyota» была видна кровь, поэтому на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В результате неподалеку от застрявшего пикапа нашли тушу самки оленя, как позже установят эксперты, олениха носила один эмбрион.

Всех пятерых участников незаконной охоты установили, благодаря исследованию запаховых следов удалось даже узнать, кто на каком месте сидел в пикапе.

По версии следствия, тем вечером пять охотников в возрасте от 29 до 57 лет приехали в Сенненский район из областного центра и незаконно добыли одну особь оленя. Погрузив тушу животного в автомобиль, они уехали с места происшествия, но по дороге увидели сотрудников ГАИ и испугались. Во время погони браконьеры выбросили убитое животное, но их автомобиль застрял в грязи, и компания решила разделиться и уходить пешком.

В ходе расследования выяснилось, что разрешения на охоту ни у кого из компании не было. При этом у всех во время обысков нашли и изъяли охотничьи ружья и боеприпасы к ним, а у одного из участников охоты обнаружили даже револьвер и патроны к нему.

Из участников охоты трое жителей Витебска ранее судимы не были, 57-летний охотник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а вот пятый — 45-летний житель Витебского района, которого нашли револьвер — имеет судимости за разбой и насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

Всем пяти мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 282 УК — незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Кроме того 45-летний житель Витебского района обвиняется и в незаконных действия в отношении оружия и боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК), он заключен под стражу, а остальных отпустили под залог.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.