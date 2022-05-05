Ананасы и клубника — почти тонну контрабандных фруктов задержали на границе с Россией в Витебской области

Ігар Арцюх • 05/5/22 18:01 • Эканоміка

Автомобиль с контрабандными фруктами и офисной бумагой был задержан витебскими таможенниками в Дубровенском районе, контрабанду ввезли из сопредельного государства.



В «Mercedes-Benz», остановленном таможенниками, везли свежую клубнику, манго, виноград, голубику, а также в грузовом отсеке авто находилось и 450 упаковок офисной бумаги.

Водитель не смог предоставить товаросопроводительные документы на весь товар, кроме того, у него не было фитосанитарного сертификата на фрукты.

Общая стоимость контрабанды, задержанной таможней, оценивается в 14 700 рублей. По данному факту Витебская таможня начала административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи влечет наложение штрафа до 50 % от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба ведомства.