В суд передали дело водителя, врезавшегося в трактор с плугами — пострадала девочка, ехавшая в машине

Іван Дзедушкін • 04/5/22 14:09 • Здарэнні

Перед судом предстанет 38-летний водитель из Чашников, который при обгоне трактора столкнулся с буксируемыми им плугами, в результате ДТП пострадала девочка.



Как ранее сообщали «ННВ», в ноябре прошлого года в районе деревни Большая Ольшанка водитель «Peugeot» попытался обогнать трактор «Беларус», ехавший с плугами. При обгоне, заметив встречное транспортное средство, стал возвращаться в свою полосу движения, во избежание столкновения с трактором водитель выехал на правую обочину, где совершил столкновение с задней частью плуга.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 13-летняя девочка, ехавшая на пассажирском месте в легковушке, получила тяжелые травмы.

Водителю легкового авто предъявили обвинение по части 2 статьи 317 УК. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области.

После изучения материалов дела прокуратура Витебской области направила его в суд Чашникского района для рассмотрения, сообщает пресс-служба ведомства.