Подросток спас трех малышей на пожаре в Браславском районе
На пожаре в деревне Богино Браславского района ученик колледжа спас трех маленьких детей.
40-летняя мать шестерых детей в тот день уехала в Видзы за лекарством для младшего ребенка. Без присмотра в квартире на втором этаже остались пятеро ребятишек.
Спустя какое-то время старшие ребята, 9-ти и 7-ми лет отправились во двор за дровами, чтобы растопить котел. В их отсутствие 4-летний братик поджег мусор на полу в котельной.
Увидев пожар, старшие дети выбежали на улицу и стали звать на помощь. Их крики услышал проходивший мимо ученик Видзовского профессионально-технического колледжа.
Подросток бросился в горящую квартиру, годовалого малыша он завернул в одеяло и взял на руки, а в 2-летнего и 4-летнего повел перед собой на выход их дома.
В результате пожара дети не пострадали, были закопчены стены в котельной и потолок в коридоре квартиры, сообщается пресс-службой МЧС.
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