Подросток спас трех малышей на пожаре в Браславском районе

ННВ • 04/5/22 13:41 • Здарэнні

На пожаре в деревне Богино Браславского района ученик колледжа спас трех маленьких детей.



40-летняя мать шестерых детей в тот день уехала в Видзы за лекарством для младшего ребенка. Без присмотра в квартире на втором этаже остались пятеро ребятишек.

Спустя какое-то время старшие ребята, 9-ти и 7-ми лет отправились во двор за дровами, чтобы растопить котел. В их отсутствие 4-летний братик поджег мусор на полу в котельной.

Увидев пожар, старшие дети выбежали на улицу и стали звать на помощь. Их крики услышал проходивший мимо ученик Видзовского профессионально-технического колледжа.

Подросток бросился в горящую квартиру, годовалого малыша он завернул в одеяло и взял на руки, а в 2-летнего и 4-летнего повел перед собой на выход их дома.

В результате пожара дети не пострадали, были закопчены стены в котельной и потолок в коридоре квартиры, сообщается пресс-службой МЧС.