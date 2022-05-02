Витебский горисполком потратит 3000 рублей на изготовление медалей. Узнали, кого ими наградят

Сяржук Серабро • 02/5/22 14:29 • Палітыка

Заказ на изготовление 60 специальных медалей разместил Витебский горисполком. Что это за награды и кому их вручат?



Информация о закупке из одного источника «сувенирной продукции «медаль» в бархатной коробочке» была размещена на портале Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен 29 апреля.

При этом партия медалей разбита на два лота – по 10 и 50 наград. Поставить медали горисполкому должны до 16 июня, очевидно в преддверии празднования Дня города в Витебске. Оплатят их изготовление за счёт городского бюджета, чиновники планируют уложиться в 3000 рублей.

Что это за награда, становится ясным из эскиза для изготовления. И сама медаль, и колодка будут выштампованы из латуни. Диаметр медали составляет 30 миллиметров, на ее аверсе будет изображен герб Витебска и надпись «ВИТЕБЧАНИН ГОДА», выполненная полууставом. На реверсе медали размещена надпись «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ», обрамленная орнаментом с государственного флага. Колодка медали быдет обтягиваться голубой лентой с тем же орнаментом белого цвета.

Напомним, что звание «Витебчанин года» было утверждено весной 2016 года, затем летом в инструкцию о порядке его присвоения дважды вносились поправки. Однако опубликованная на данный момент версия документа не предусматривает ни самого знака «Витебчанин года», ни источников для финансирования его изготовления.

Вероятно именно поэтому, медаль в закупке названа сувенирной продукцией, т.е. «de iure», наградой не является. Судя по всему, изготавливается 10 медалей для лауреатов, награждаемых в этом году, и еще 50 — для обладателей звания «Витебчанин года» прошлых лет.