На 10% уменьшилось количество среднего медперсонала в Витебской области за 2021 год

Сяржук Серабро • 02/5/22 19:11 • Здароўе

Резкое сокращение численности средних медицинских работников в 2021 году зафиксировала статистика Витебской области.



Так, в прошлом году в регионе насчитывалось только 13 873 таких специалиста, тогда как еще в 2020 году их было 15 485 человек. Сокращение среднего медперсонала таким образом составило 1612 человек, что составляет 10,4%.

Количество врачей тоже уменьшилось, но не столь кардинально. В 2021 году в Витебской области было 4559 практикующих врачей, а годом ранее — 4619. То есть таких специалистов стало меньше на 60 человек, или всего на 1,3%.

При этом за счет сокращения населения области, численность практикующих врачей на 10 000 жителей даже чуть-чуть выросла — с 41,2 до 41,3.