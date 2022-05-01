Житель Витебска погиб в Городокском районе, он разбился на авто

ННВ • 01/5/22 21:04 • Здарэнні

1 мая «Rover 400» витеблянина в Городокском районе выехал полосу встречного движения, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.



ДТП произошло, когда 51-летний житель Витебска ехал со стороны деревни Вировля в направлении деревни Загузье — он не справился с управлением на закруглении дороги влево.

В результате наезда на придорожное дерево водитель автомобиля получил серьёзные травмы от которых скончался на месте, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.