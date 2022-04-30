В канун летних каникул Витебский облисполком разрешил включать прибыль в тарифы на услуги оздоровительных лагерей

Сяржук Серабро • 30/4/22 14:27 • Здароўе

Витебский облисполком внес изменения в решение «О некоторых вопросах ценового регулирования услуг оздоровительных лагерей Витебской области». Для некоторых категорий детей теперь в тарифы будет включаться прибыль.



Согласно этому документу, подписанному Александром Субботиным 18 апреля, в частности, по новому излагается пункт 4 инструкции о порядке установления и применения тарифов на услуги оздоровительных лагерей Витебской области.

В новой редакции этого пункта инструкции установлено, что для детей граждан Беларуси, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране, тарифы на отдых в оздоровительных лагерях по-прежнему будут формироваться без включения прибыли. А вот для детей иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Беларуси отныне в эти тарифы будет закладываться прибыль, с учетом конъюнктуры рынка, если только иное не установлено законодательными актами и международными договорами.

Напомним, что ранее, согласно решению правительства, двум больницам в Витебске разрешили оказывать платные услуги по выходным и праздничным дням.